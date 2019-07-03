Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM

Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок», расположенный в Каменском районе Ростовской области, власти решили продать. Стоимость зоны отдыха площадью 7,3 га, большую часть которой занимают сосны, по-настоящему смешная — 3 млн 289 тыс. 553 рубля. Сегодня, 3 июля, объект перестал быть муниципальным.

Тревогу забила депутат Законодательного собрания Ростовской области Ирина Полякова (КПРФ), к которой обратились неравнодушные жители Каменского района. Они просят помочь спасти «Орлёнок» от закрытия.

«Неравнодушные граждане, узнав, что детский лагерь хотят продать с молотка, просили меня остановить произвол. Соответствующий запрос я направила в областную прокуратуру. Надзорное ведомство отреагировало и нашло в процедуре ликвидации лагеря формальные нарушения, а затем внесло главе администрации Каменска-Шахтинского Константину Фетисову соответствующее представление. Впрочем, 1 июля глава прислал мне ответ, что нарушения больше не нарушаются и преград для продажи народной собственности больше нет», — написала Полякова на своей странице в Facebook.

Социальный объект включает в себя не только озеленённую территорию, но и капитальные строения. По словам депутата, чиновники демонстрируют наплевательское отношение к социальным обязательствам.

Ирина Полякова указала на тот факт, что расположенный неподалёку детский оздоровительный лагерь «Радость» не продают, несмотря на то, что состояние у этого объекта хуже, чем «Орлёнка».

"Ну, избавится от лагеря район, и где тогда будут отдыхать дети из малообеспеченных и не самых благополучных семей? Лично мне стыдно за решение депутатов городской думы Каменска-Шахтинского ликвидировать «Орленок» и продать всё это имущество, принадлежащее городу, с молотка. Как, уважаемые коллеги, вы сможете смотреть в глаза своим избирателям после этих решений? Как?» — задаётся вопросом народная избранница.

ИА REGNUMотмечает, что ещё в начале 2019 года лагерь «Орлёнок» был внесён в реестр действующих организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Ростовской области. В одну смену зона отдыха могла принять 250 человек. На территории есть площадки для занятий футболом. баскетболом и волейболом, различный спортинвентарь, игровые площадки, библиотеки, помещения для кружковой работы, игровые комнаты.

Детский лагерь расположен в сосновом бору. До ближайшего населённого пункта — станицы Калитвенской — всего лишь семь километров, до реки Северский Донец — 600 метров.