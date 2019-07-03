Таллин, , 15:33 — REGNUM

Как сообщил журналистам начальник службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес, гражданин Украины, подозреваемый в ограблении ювелирного магазина в Таллине, был задержан в Австрии и выдан Эстонии. Личность второго подозреваемого установлена, вскоре он также будет задержан.

По словам полицейского, такими делами в Эстонии часто промышляют граждане Литвы, Латвии, Украины и Молдавии.

«Это должно послужить ясным сигналом «гастролёрам» из-за границы, в основном, из Литвы, Украины, Латвии и Молдовы, что такие попытки в Эстонии себя не оправдывают. Как правило, мы быстро устанавливаем личность совершившего ограбление человека, хотя на процесс сбора доказательств может уйти время, если мы имеем дело с иностранцами. Но у нас хорошо налажено сотрудничество с расследующими подобные преступления полицейскими других европейских стран, и информация передается очень оперативно», — приводит слова Вареса издание err.ee.

31 июля 2018 года в 14:20 в ювелирный магазин на улице Вяйке-Карья в Таллине ворвались двое мужчин, распылили в лицо продавщице газовый баллончик, разбили витрину, схватили часы на 63 тысячи евро и убежали. Всего в Эстонии в 2018 году отмечено 154 случая ограблений, что в пять раз меньше, чем десятью годами ранее.