Варшава, , 15:21 — REGNUM

Как сообщает «Польское радио», в последние несколько недель в Краевой психиатрической больнице в Гданьске произошли несколько случаев изнасилования. Одна 15-летняя и две 13-летние пациентки, размещённые во взрослом отделении больницы, были изнасилованы пациентами 26 и 37 лет.

По фактам изнасилования районной прокуратурой Гданьск-Вжещ проводится проверка.

По результатам проверки, проведённой Администрацией Поморского воеводства (UMWP), размещая несовершеннолетних пациентов во взрослом отделении, врачи действовали в состоянии «крайней необходимости». Из-за недофинансирования в больнице, рассчитанной на 350 пациентов, есть только 35 койко-мест в детско-юношеском отделении. Как утверждается, несовершеннолетние были помещены во взрослое отделение с согласия их законных представителей.

Как пояснила Дороти Патзер из пресс-службы UMWP, в последние три года в Польше отмечен значительный рост числа требующих госпитализации психических расстройств среди лиц младше 18 лет.

По мнению проводившей проверку комиссии воеводства, в учреждениях, занимающихся психиатрическим лечением детей и подростков, необходимы системные изменения, в том числе их «постоянное, повышенное финансирование» и «определение общенациональных стандартов по уходу за больными».