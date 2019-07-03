Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM

В Свердловской области меценату, основателю Уральского клинического центра Владиславу Тетюхину поставят памятник. Об этом говорится в официальной группе госпиталя в социальной сети ВКонтакте.

Скульптуру Тетюхина и отдельный барельеф установят прямо на территории медицинского учреждения. Идею обсудят с родственниками умершего мецената.

По словам генерального директора госпиталя Алексея Щелкунова, сейчас в центре думают, кому дать задание на изготовку памятника. Объекты должен быть сделан качественно, «чтобы сам Владислав Валентинович бы их одобрил», подчеркнул руководитель.

Напомним, меценат Владислав Тетюхин скончался в апреле 2019 года в возрасте 86 лет. В 2013 году он открыл в Нижнем Тагиле Уральский клинический центр, куда вложил, в основном, свои средства. После смерти Тетюхина госпиталю присвоили его имя, а губернатор региона Евгений Куйвашев пообещал сохранить наследие умершего.

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