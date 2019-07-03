Пермь, , 15:47 — REGNUM

В Пермском крае решение суда о выселении заключенных колонии-поселения в Кизеле из здания фабрики вызвало большой резонанс. По данным СМИ, УФСИН региона заявило об угрозе выселения осуждённых женщин в заброшенные бараки в тайге. Также ведомство заявило, что готово поддержать заключенных, если они пожалуются в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Колючая проволока Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ситуацию прокомментировал Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Он утверждает, что здание, в котором предполагалось разместить осуждённых, находится не в тайге, а в черте города, к нему есть хороший подъезд, ранее здесь располагалось краевое специальное училище для несовершеннолетних правонарушителей.

В настоящее время порядка 20 человек уже переведены в данное помещение, однако для исполнения решения суда необходимо дополнительно оборудовать в здании ряд помещений: штрафной изолятор, комнаты хранения продуктов питания и приёма пищи, библиотеку и клуб, помещение дежурной части и контрольно-пропускной пункт, а также прогулочные дворики. Для этого необходимо более 30 млн рублей.

Омбудсмен отметил, что от осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении №26, ни ранее, ни сейчас жалоб на условия содержания жалоб в его адрес не поступало. Также, по информации Павла Микова, жалоба в ЕСПЧ осужденными не готовилась и не направлялась. В ближайшее время по поручению Уполномоченного колонию посетят сотрудники аппарата омбудсмена, изучат ситуацию на месте и проведут личный прием.

Отметим, в центре скандала оказалась экспериментальная колония-поселение №26. На ее базе действует ООО «Швейная фабрика «Инициатива». И производство, и жилые помещения расположены в одном трехэтажном здании.

Кизеловским прокурором по надзору за соблюдением прав в местах лишения свободы с 2014 года неоднократно выносились представления в адрес ГУФСИН России по Пермскому краю в связи с нарушением прав заключенных на безопасные условия проживания. Однако требования прокурора не исполнялись, в связи с чем прокурор по надзору в мае 2018 года вышел с исковым заявлением в суд. В результате Кизеловским городским судом требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме, а оспаривание ФСИН России этого решения не принесло результата. В июне 2019 года ФСИН России вышли с исковым заявлением в суд о предоставлении отсрочки исполнения решения суда, однако и здесь суд остался непреклонен и отказал в удовлетворении этого иска: по мнению суда, условия, в которых проживают заключенные, нарушают их права уже очень длительное время, а доводы ФСИН России о том, что средства на реконструкцию здания предусмотрены только в 2026 году, признаны судом несостоятельными. Суд отметил, что ФСИН России, являясь бюджетным распорядителем федеральных средств, имеет возможность на исполнение решения суда, сообщили в аппарате омбудсмена.

Между тем издание «Коммерсантъ» сообщило, что, судя по фотографиям, представленным СМИ Федеральной службой исполнения наказаний России, видно, что старое помещение колонии-поселения №26, расположенное на окраине Кизела на улице Микова, 42 нуждается в серьезном ремонте, обновлении не только стен и пола, но и коммуникаций. Находящаяся в центре города на улице Ленина 51-я швейная фабрика, напротив, отремонтирована. На стенах — телефоны, в библиотеке стоит пианино. Даже есть свой магазин, где женщины могут купить продукты.

Заместитель директора ФСИН РФ Владимир Максименко ранее заявил, что для приведения в божеский вид объекта на окраине города необходимы миллиарды рублей.

«Люди, получится, будут вывезены за город и брошены в тайгу. Там нет воды, нет канализации, все разрушено, жить невозможно. А зимой в минус 40 градусов люди просто не выживут», — сказал Максименко, сообщает издание « Коммерсантъ ».

»Российская газета» сообщает, что денег в бюджете на восстановление разрушенной колонии не будет до 2026 года. Об этом заявил Владимир Максименко. По его словам, выселять осужденных туда сейчас — нарушать не просто их право на приемлемые условия, а само право на жизнь.