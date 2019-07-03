Москва, 3 июля 2019, 15:10 — REGNUM

Понятно, что в России рождаемость снижается в условиях экономической стагнации и отсутствия уверенности людей в каком-либо росте их реальных доходов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

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По его мнению, какие выплаты ни вводи, есть материнский капитал, есть льготы, но это лишь смягчает ситуацию, а чтобы изменить её, нужны хорошие зарплаты: одной любви, чтобы рождались дети, маловато. Поэтому одновременно нужна работа в нескольких направлениях.

Первое, это усилия по модернизации, по повышению производительности труда, внедрению технологий. Когда в стране живёт всё меньше людей, то меньше трудовых ресурсов, а значит эффективность использования каждой экономической единицы обязана быть выше, если мы хотим увидеть суммарно рост экономики — это математика.

«Ну и чисто на человеческом плане внедрение более совершенных технологий делает условия труда более комфортными, сам труд содержательным, что также создаёт людям соответствующее настроение. А что как не настроение рождает и отношения нормальные в семье, и подпитывает атмосферу, в которой появляются дети.

Понятно, что улучшение медицины и снижение смертности, заболеваемости тоже важный путь, но всё-таки это больше человеческая на сегодня, гуманитарная, наверное, чем экономическая сторона вопроса», — считает эксперт.

Второе, миграционная политика, направленная не только на привлечение и адаптацию и дальше наших соседей из стран, когда-то составлявших СССР, имевших общую культуру, проще вливающихся в русскоязычную среду. Что тоже важно: потому что молодёжь уже сейчас и языком английским там отлично владеет, и образование хорошее стремится получить, а значит — имеет куда больше свободы отправиться в поисках заработка и не обязательно в России, а допустим, в Европу.

«Но и должны быть экономические условия, бизнес-среда соответствующая, комфортная городская среда и дальше культивироваться в России — чтобы интересно приезжать сюда было и квалифицированным кадрам из стран и ближнего, и дальнего зарубежья: технологам, инженерам, опытным организаторам производства и, как сейчас говорят, «эффективным менеджерам», — пояснил Удилов.

И третье, это кропотливо и планомерно подпитывать точки роста экономики, в том числе с активным участием иностранного капитала. Благодаря всё тем же не самым высоким на сегодня зарплатам, как ни грустно, Россия как раз и имеет здесь на сегодня конкурентные преимущества для размещения в стране производств: меньше издержки бизнеса, ниже себестоимость продукции, и владельцы предприятий могут сэкономить на издержках, производить товар дешевле.

Это тот самый аргумент, которым так долго брали весь мир китайцы, хотя сейчас там уже зарплаты и намного выше, чем были 15−20 лет назад. И они даже смягчили поэтому нормы, по которым жёстко ограничивалось число детей в семье.

«В России проблема прямо противоположная: многие опасаются, что чисто материально не могут позволить себе больше детей в семье, но сам факт китайского опыта показывает, что в принципе связь экономики и демографии есть, и она очевидная», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что страна «катастрофически теряет население». За четыре месяца 2019 года численность уменьшилась на 150 тыс. человек.

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