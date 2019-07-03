Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM

В Свердловской области утвердили состав рабочей группы, которой предстоит помочь РПЦ подготовить фестиваль «Царские дни». Соответствующий указ главы региона разместили на портале правовой информации области.

Объединение возглавил среднеуральский вице-губернатор Сергей Бидонько, три его зама — глава внутреполитического департамента области Антон Третьяков, руководитель правления по межнациональным отношениям в департаменте внутренней политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области Иван Падерин, а также правящий архиерей Алапаевской епархии РПЦ епископ Леонид.

Кроме них, в группе представлены ещё 21 участник: региональные и местные чиновники, а также представители РПЦ.

Напомним, фестиваль пройдёт в регионе с 16 по 19 июля. «Царская тема» давно стала неформальным брендом Екатеринбурга, однако историческое освещение темы расстрела царской семьи не раз обличалось как недостоверное и ангажированное.

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