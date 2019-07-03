Москва, , 15:21 — REGNUM

Строительство Северо-Западной хорды в Москве будет завершено в 2019 году. Об этом заявил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарёв в интервью «Российской газете».

Он рассказал, что в настоящий момент заканчивается реконструкция улиц Крылатской, Ярцевской, Боженко, Кубинки с выходом на Можайское шоссе. Также идёт строительство участка от Ленинградского шоссе с выходом на улицу Мневники через Народного ополчения, проспект Маршала Жукова и Крылатскую.

«На этом участке главное — достроить балочный мост длиной 600 метров через шлюзы Карамышевского спрямления Москвы-реки. Фантастическая дорога получается. Сам по ней езжу», — отметил чиновник.

Он также сообщил, что работы на Северо-Восточной хорде планируется завершить до 2023 года. К этому времени уже должны быть окончены работы на Южной рокаде и Юго-Восточной хорде, строительство которой только начинается.

«Отдельные её участки начнем сдавать в эксплуатацию с 2020 года», — добавил Бочкарёв.

Напомним, ранее в Москве прошел митинг против строительства Юго-Восточной хорды столицы. Протестная акция состоялась 18 июня и собрала порядка двух сотен человек. Граждане убеждены, что ЮВХ значительно ухудшит условия их жизни — к этому приведёт вырубка насаждений, непосредственная близость трассы к домам, а также снос нескольких тысяч гаражей.

Участок Северо-Восточной хорды должен пройти по территории национального парка «Лосиный остров». Маршрут предусматривает появление 4,8 километра дорог, в том числе нескольких эстакад на съездах. О мероприятиях по сохранению национального парка, эстакадах и тоннелях по основному ходу хорды не говорится.

Читайте подробнее: Противники Юго-Восточной хорды Москвы вышли на митинг