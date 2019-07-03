Амстердам, , 15:24 — REGNUM

Мэр Амстердама Фемке Халсема наметила план работ по капитальному ремонту квартала красных фонарей, чтобы защитить «жриц любви от глазеющих на них туристов». Об этом рассказала она в интервью агентству Reuters.

«Нас вынуждают обстоятельства, потому что Амстердам меняется, — сказал Халсема. — Я думаю, что многие женщины, которые там работают, чувствуют себя униженными, над ними смеются, и это одна из причин, по которой мы думаем об изменениях».

По ее словам, план предусматривает четыре варианта: закрытие уличных витрин; закрытие борделей в центре города и перемещение их в другое место; сокращение числа борделей в центре; усиление контроля при проведении обязательного лицензирования работниц.

Ожидается, что данные предложения в ближайшее время будут представлены жителям и представителям предпринимательских кругов города.

Напомним, первое упоминание квартала красных фонарей в Амстердаме зафиксировано в конце XIX века, с тех пор здесь процветает проституция и прочие элементы секс-индустрии. Интимные услуги оказываются здесь на легальной основе.