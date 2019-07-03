Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM

Семейная пара, проживающая во Всеволожском районе Ленинградской области, стала фигурантами уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней девушки, дочери главы семьи. Мужчина арестован судом на два месяца, в отношении задержанной женщины мера пресечения пока не избрана.

Как пишут СМИ, 34-летний Адил А. в течение двух лет развращал ныне 16-летнюю девочку, свою дочь от первого брака, а его жена-ровесница Зина помогала ему в этом, подпаивая девочку водкой, чтобы та не смогла сопротивляться насильнику. Впрочем, о происходящем в семье насилии правоохранители узнали именно от женщины.

Как сообщили 3 июля в следственном управлении СКР по Ленобласти, по данным следствия, в ночь на 29 июня 2019 года в частном доме Всеволожского района отец изнасиловал дочь, а женщина содействовала совершению этого преступления.

«Подозреваемая задержана в процессуальном порядке и допрошена по обстоятельствам дела, следствием решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Женщине предъявят обвинение в пособничество в изнасиловании несовершеннолетней. Мужчина же обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, за что ему грозит длительный срок заключения.

«В ходе дальнейшего расследования обвиняемый и его жена будут проверяться следственным путем на причастность к совершению аналогичных преступлений», — добавили в органах СКР по Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области вынесен обвинительный приговор 55-летнему жителю Санкт-Петербурга по обвинению в совершении двух случаев сексуального насилия по отношению к детям. Педофилу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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