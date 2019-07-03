Москва, , 14:43 — REGNUM

14 офицеров погибли при пожаре на исследовательской подводной лодке Северного флота в Баренцевом море 1 июля. Фотографии жертв трагедии появились в сети.

Предположительно, фотография была напечатана в военной части.

«1 июля 2019 года в ходе выполнения служебных задач в полигоне боевой подготовки Северного флота вследствие стремительно развившегося объемного пожара на борту трагически погиб экипаж атомной глубоководной станции «АС-31». Экипаж до конца боролся за живучесть корабля на своих боевых постах, однако скорость развития событий не оставила надежды на спасение личного состава», — говорится в тексте, которым сопровождается фото.

«Трагедия оборвала жизнь лучших представителей нашего направления. Командование и личный состав выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших офицеров», — сказано в сообщении.

Качество фотографии не позволяет разобрать фамилии погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля на глубоководном аппарате, проводившем батиметрические измерения в Баренцевом море, вспыхнул пожар. В результате погибли 14 моряков. Пятерых выживших членов экипажа доставили в военный госпиталь в Североморске.

Известно, что семеро погибших были капитанами первого ранга, трое — капитанами второго ранга. Двое имели звание Героя России. Это Денис Долонский и Николай Филин. Всех погибших офицеров представят к государственным наградам.