Екатеринбург, , 14:43 — REGNUM

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов ищут убийц бизнесмена. Уголовное дело возбуждено по фактам убийства, сопряжённого с разбоем, и разбоя, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

О громком преступлении ИА REGNUM ранее рассказывало. Оно произошло днём 2 июля возле дома на улице Калинина, 22, где и проживал погибший. Мужчина 1965 года рождения был убит из огнестрельного оружия. По словам очевидцев, рядом с ним была сумка с деньгами.

По данным СКР, нападавшие стремились завладеть деньгами. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию, просят обращаться в следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга.

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