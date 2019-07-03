Бостон, США, , 14:48 — REGNUM

На последний день лета в Бостоне (штат Массачусетс, США) запланирован парад гетеросексуалистов Straight Parade. Организаторы мероприятия заявили, что получили угрозы от неизвестных, пишет газета El Deber.

«В понедельник (1 июля) я нашел в своем ящике конверт, который сразу показался мне необычным, — сказал Самсон Рачоппи, казначей Super Happy Fun America, компании-организатора парада. — Не было обратного адреса, он был заклеен скотчем, а внутри я почувствовал сыпучий материал, который насторожил меня».

Аналогичные конверты получили президент и вице-президент компании. Внутри оказались металлические осколки и «неразборчивые угрозы». Тем не менее, организаторы не намерены отказываться от мероприятия и надеются, что в нем примут участие 2 тыс. человек.

Мэрия Бостона, которая считается дружественной по отношению к ЛГБТ-сообществу, дала разрешение на парад гетеросексуалистов, но дистанцировались от мероприятия. Участники парада 31 августа должны пройти 2 км и завершить свой марш перед зданием местных властей.