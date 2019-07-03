Вашингтон, 3 июля 2019, 14:46 — REGNUM
В американском городе Шарлоттсвилль, расположенном в штате Вирджиния, отменили выходной в день рождения третьего президента США Томаса Джефферсона, об этом 3 июля сообщает Fox News.
Подобное решение было принять городским советом родного для автора Декларации независимости города.
Праздник отмечался 13 апреля, вместо этого жители Шарлоттсвилля получат выходной день 3 марта в честь прибытия американских вооруженных сил в Вирджинию незадолго до окончания гражданской войны.
Причиной подобного решения, вероятно, стало неприятие того факта, что Джефферсон был известным рабовладельцем. Однако тот факт, что рабовладение в XVIII и XIX веке в США было легальным и в целом легитимным, не смущает активистов.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обещает устроить «величайший фейерверк» на День независимости США