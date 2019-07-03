Махачкала, , 14:38 — REGNUM

Наивысший балл на едином госэкзамене в 2019 году набрали 22 выпускника из Дагестана. Причём ученица махачкалинского лицея №39 смогла добиться 100-бального результата сразу по двум предметам, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе республиканского министерства образования РД.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Больше всего стобалльников оказалось в Махачкале — 16. Такого же результата добились два школьника из Каспийска, по одному из городов Дербента и Избербаша, а также Казбековского и Дербентского районов.

Наибольшее количество работ с максимальным баллом зафиксировано по русскому языку — 11, ещё шесть — по химии, две — по информатике, по одной — по профильной математике, биологии, обществознанию и истории. Участие в ЕГЭ в общей сложности приняли 12 тысяч дагестанских выпускников. На «отлично» госэкзамены смогли сдать порядка 4 тысяч школьников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году максимальные 100 баллов в Дагестане набрали 19 школьников, один из которых добился высшего результата сразу по двум предметам. Число выпускников, набравших 80 баллов и выше, по сравнению с 2016 годом увеличилось на 232 человека.