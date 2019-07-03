Владимир, , 14:32 — REGNUM

Во Владимирской области двое местных жителей обвиняются в том, что укрыли от правоохранительных органов информацию об известном им участнике террористической группировки, сообщает «КП-Владимир» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии следствия, двое владимирцев были знакомы с террористом, ликвидированным 22 мая в частном секторе города Кольчугино. Он не скрывал информации о своих противоправных действиях — в частности, он открыто спонсировал террористическую организацию.

В отношении знакомых террориста было возбуждено уголовное дело по статье «Несообщение о преступлении».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь с 21 на 22 мая в городе Кольчугино проводилась контртеррористическая операция. Двое злоумышленников, скрывавшихся в частном доме, по данным спецслужб, планировали теракт. Местных жителей эвакуировали, террористы были нейтрализованы. В доме при обыске обнаружили боеприпасы, оружие и экстремистскую литературу. Позже губернатор Владимир Сипягин сообщил, что среди прочего там нашли самодельное взрывное устройство, которое террористы планировали применить.

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