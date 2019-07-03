Москва, , 14:27 — REGNUM

В ГИБДД хотят улучшить Правила дорожного движения (ПДД) на основе уже существующих, чтобы они были понятны и инспекторам, и водителям. Подгонка правил под способности личного состава инспекторов — это, конечно, сильный аргумент, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Напомним, замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что «подошел период, когда надо остановиться и провести хорошую ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты, параграфы, разделы. А что мы можем спрашивать с участников дорожного движения».

Но если серьезно, то после внесения множества дополнений и изменений не помешает лишний раз проверить структуру и внутреннюю логику ПДД, а при необходимости и поправить обнаруженные огрехи. С этим не поспоришь.

«Однако при этом хотелось бы пожелать ревизорам правил не увлекаться попыткой создания «суверенных ПДД», которые бы сильно отличались от международной «Конвенции о дорожном движении». Хотелось бы, чтобы в жизни что-то еще и оставалось привычным и постоянным, кроме законов физики», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, В ГИБДД заявили, что рекомендации по улучшению Правил дорожного движения будут сформулированы по итогам анализа действующих ПДД.

Читайте также: ГИБДД готова улучшить правила дорожного движения