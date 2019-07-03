Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 14:22 — REGNUM

На Ямале утверждено обвинительное заключение в отношении одного из участников группового убийства, совершенного девять лет назад в Новом Уренгое. Обвиняемого экстрадировали в Россию из Франции по линии Интерпола, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В октябре 2010 года четверо уренгойцев убили человека в момент вымогательства денег за дорожно-транспортное происшествие. В 2012 году двое участников преступления были приговорены к 17 и 18 годам лишения свободы. Остальные были объявлены в международный розыск.

В апреле 2019 года бюро Интерпола Франции сообщило о задержании одного из подозреваемых на территории данного государства. Благодаря взаимодействию с французскими компетентными органами ямалец был экстрадирован на Ямал, и 1 июля 2019 ему вручено обвинительное заключение.