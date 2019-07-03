Ярославль, , 14:09 — REGNUM

Защита дипломов выпускников физического факультета Ярославского государственного университета (ЯрГУ) впервые прошла в стенах Ярославского радиозавода, сообщила пресс-служба вуза.

Ярославский радиозавод Yarz.ru

Большинство выпускных работ студентов были посвящены спутниковой передаче данных. В университете отметили, что по результатам защит все студенты получили «хорошо» и «отлично» — государственная экзаменационная комиссия не поставила ни одной «тройки».

"Студенты приходят на кафедру на 3-м курсе, выполняют курсовые работы по заданию предприятия и защищают бакалаврскую выпускную работу 4 курса, — поясняет заведующий кафедрой инфокоммуникаций и радиофизики ЯрГУ Юрий Брюханов. — Затем, в магистратуре, они продолжают проводить научные исследования по заказу предприятия».

Отмечается, что после защиты дипломных работ студенты посетили цеха предприятия: представители завода провели для ребят экскурсию, уделив особое внимание космической тематике. Так, студенты побывали в новом цехе по сборке и испытаниям полезной нагрузки для космических аппаратов, который скоро станет секретным.