Нур-Султан, , 14:10 — REGNUM

Ужесточить ответственность за управление автомобилем водителями, лишенными водительских прав, предложили в министерстве внутренних дел Казахстана. Об этом 3 июля заявил глава ведомства Ерлан Тургумбаев, сообщает издание Informburo.

По его словам, в настоящее время штраф за управление автомобилем водителями, лишенными прав, составляет 10 месячных расчетных показателей (МРП) или 25 250 тенге ($65,8 млн). Штраф планируется увеличить до 20 МРП.

Министр добавил, что за повторное управление водителем в состоянии алкогольного опьянения и без прав предлагается ввести уголовную ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Павел Казанцев призвал МВД ужесточить требования к автошколам и сдаче экзаменов на водительские права.

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