Нальчик, , 14:04 — REGNUM

Власти Кабардино-Балкарии заявили о второй попытке создания онкологического диспансера. Предварительно даже названа дата начала стройки — 2020 год. В настоящее время уже идет разработка проектно-сметной документации. Об этом 2 июля в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения республики Марат Хубиев.

По его словам, старый проект онкодиспансера уже морально устарел. Его начинали строить в 2007 году, но так и не завершили. Сейчас проводится его корректировка, после чего объект будет заявляться в различные программы. Как отметил вице-премьер Кабардино-Балкарии Грант Мовсисян, в настоящее время решается вопрос, что выгоднее — завершить уже начатую стройку или построить новый диспансер с нуля.

«Если удастся начать строительство в 2020 году — это будет большой успех», — отметил Хубиев.

Что касается старого онкодиспансера, то в 2019 году для него приобретут 34 единицы диагностического оборудования и оборудования для операционных кабинетов. Для их покупки будет выделено около 150 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, онкологический центр на 220 коек возводят в Кабардино-Балкарии с 2007 года. Его стоимость в Минэкономразвития РФ определили в 2 млрд рублей. Однако в 2014 году, когда проект был уже реализован на 60%, стройка прекратилась.

В 2017 году власти Кабардино-Балкарии отказались от идеи строительства онкологического центра, мотивируя это решение тем, что проект устарел и не соответствует современным требованиям.