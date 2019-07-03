Ростов-на-Дону, , 14:01 — REGNUM

Поисковые отряды Ростовской области с начала текущего года подняли останки 325 красноармейцев. Эти данные привёл заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

На днях в Куйбышевском районе добровольцы объединения «Миус-фронт» обнаружили останки четырех советских солдат и одного немецкого пулеметчика, личность которого, с большой долей вероятности, удастся установить.

«Скорее всего танк стал жертвой прямого попадания авиационной бомбы, и от него практически ничего не осталось. По найденным фрагментам удалось установить, что это танк КВ, который у солдат противника получил прозвище Gespenst — «призрак», поскольку снаряды стандартной 37-мм противотанковой пушки вермахта чаще всего не оставляли на его броне даже вмятин», — отметил замгубернатора.

Найденные останки бойцов предадут земле на территории будущего музейного комплекса «Самбекские высоты».

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В Ростовской области на земле Миус-фронта появится «Сад Победы»

ИА REGNUM напоминает, что на территории Куйбышевского, Неклиновского и Матвеево-Курганского районов в военные 40-е проходила линия Миус-фронта.

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В настоящее время в Ростовской области работают более 60 поисковых отрядов и объединений. В 2018 году добровольцам удалось обнаружить останки 261 бойца и установить 80 имён защитников Родины.