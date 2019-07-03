Москва, , 13:56 — REGNUM

Основная проблема с Правилами дорожного движения (ПДД) не их сложность или запутанность, а отсутствие, как среди водителей, так и среди инспекторов ГИБДД, единообразного понимания правил, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

«Так, есть нарушения, которые совершаются настоящими автохамами, за которые, безусловно, нужно наказывать, а есть и те, которые продиктованы желанием избежать аварии, вынужденные нарушения», — пояснил эксперт.

То, что проектная группа, займется анализом ПДД, это, конечно, хорошо. Выявить разночтения, уточнить порядок определения нарушения, выработать критерии того или иного нарушения необходимо.

«Но не хотелось бы, чтобы создаваемая группа занялась лишь модификацией, которую во многих случаях считают панацеей от всех бед нормативного регулирования.

Начать стоит с выработки разъяснений, доведения их до водителей, а самое главное, до инспекторов ГИБДД. И самое главное, чтобы разъяснения были доступны (с помощью схем, например), а не делались сухим языком протокола», — высказал свое мнение Моисеев.

Как сообщало ИА REGNUM, В ГИБДД заявили, что рекомендации по улучшению Правил дорожного движения будут сформулированы по итогам анализа действующих ПДД.

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