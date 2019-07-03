Новосибирск, , 13:56 — REGNUM

В Новосибирске в отношении заведующей отделением Государственной новосибирской клинической психиатрической больницей № 3 возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, 64-летняя завотделением потребовала от дочери пациента, проходящего лечение в больнице, ежемесячно перечислять ей не менее 8 тыс. рублей за лечение в стационаре отца «с отсутствием положительной динамики к выздоровлению». Она предоставила ей данные своих банковских счетов. В общей сложности дочь пациента перевела ей более 250 тыс. рублей.

Как уточнили в новосибирском управлении СКР, сейчас заведующая отделением новосибирской клинической психиатрической больницы находится под стражей в рамках расследования уголовного дела по хищении денежных средств со счетов пациентов.