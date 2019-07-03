Москва, , 14:01 — REGNUM

Во второй половине июля почти на всей территории России ожидается повышение температуры воздуха около или выше нормы. Об этом 3 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает RG.

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По словам Вильфанда, в пределах нормы температура воздуха будет на всей европейской территории страны, на юге Урала и юге Западной Сибири.

Выше нормы температура ожидается в Якутии, в большинстве регионов Сибирского федерального округа, а также на севере Уральского федерального округа.

Однако погода в первые десять дней июля в центре России ожидается неоднородной. Уже с 4 июля в центр европейской территории страны начнет поступать влажный и умеренно прохладный воздух, вследствие чего температура в центральных регионах снизится до 17−20 градусов по цельсию. Это ниже нормы на 2−3 градуса.

«Хочу подчеркнуть, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается практически везде на территории России. Поэтому, когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара», — сообщил Вильфанд.

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