Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM

Екатеринбургские депутаты призвали продолжить строительство очистных сооружений МУП «Водоканал» на юге города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы

На выступлении в гордуме врио главы «Водоканала» Владимир Коромыслов докладывал о возведении нового цеха сушки иловых осадков, из-за которых задыхаются жители микрорайона Химмаш. Мощность нынешних полигонов — на пределе.

Депутатов не устроило, что цех хотят ввести в эксплуатацию только в 2022 году. Некоторые работы можно вести уже сейчас, чтобы успеть сдать объект раньше по срокам и не останавливать строительство, призвали парламентарии.

Ранее ожидалось, что объект будет готов к 2020 году, возмутились некоторые избранники. Однако сейчас у объекта есть сложности с финансированием.

Напомним, ранее депутат гордумы Виктор Сомиков заявлял, что жители Химмаша недовольны экологической ситуацией в своём микрорайоне. Люди готовы протестовать, считает парламентарий.

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