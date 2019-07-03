Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM

Вице-премьер Татьяна Голикова лишь констатировала факт того, что население России стремительно сокращается. Потеря страной населения — это прямое следствие социально — экономической политики, проводимой в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM уральский политик Евгений Артюх.

«В неблагоприятных условиях любой биологический вид, включая человека, не размножается, а вымирает. Справедливости ради нужно сказать, что процесс начался этот не сегодня. Сегодня мы пожинаем плоды развала СССР, когда грубо, топорно страна была упразднена декларативно росчерком пера. Само это решение повлекло огромные людские потери, так как сопровождалось выселением народов из бывших национальных республик, сопровождавшимся произволом и насилием. Последующие реформы, начатые в 1990-е и продолжающиеся сегодня, проходят в духе социального дарвинизма, когда выжить могут только сильнейшие. Потому и теряет Россия население», — сказал политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о сложной демографической ситуации в России Голикова заявила 2 июля. По её словам, за четыре месяца численность населения страны упала почти на 149 тыс. Эта цифра говорит и о снижении уровня рождаемости, и о том, что смертность падает не так, как хотелось бы властям.

Кроме того. Голикова добавила, что во многих регионах власти занижали показатели смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и другие.

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