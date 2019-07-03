Нур-Султан, , 13:33 — REGNUM

По факту некачественного обслуживания пассажира с ограниченными возможностями в аэропорту Нур-Султана с занимаемых должностей освобождены врач-терапевт, фельдшер и администратор аэровокзального комплекса. Об этом сообщили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

По факту публикации информации в СМИ о ненадлежащем обслуживании женщины с инвалидностью комитетом гражданской авиации приняты соответствующие меры реагирования.

Кроме того, председателю правления АО «Международный аэропорт Астана» объявлен выговор, заместителю председателя правления и заведующему здравпунктом объявлены строгие выговоры. Дисциплинарные взыскания также применены к другим руководителям аэропорта.

Отметим, 2 июля СМИ Казахстана сообщили, что работники медицинского пункта в аэропорту Нур-Султана не смогли оказать женщине с ампутированной ногой должное обслуживание. Женщина в сопровождении своей дочери возвращалась из Алма-Аты в Кустанай через столицу республики. После просьбы о помощи персонал аэропорта Нур-Султана не смог найти ключ от комнаты для людей с ограниченными возможностями, сообщалось в СМИ.