Магас, , 13:20 — REGNUM

Сотрудники мэрии столицы Ингушетии откликнулись на беду жителей Иркутской области, пострадавших от паводка. Чиновники перечислили свой двухдневный заработок в помощь подтопленцам. Об этом сообщил на своей странице в Instagram мэр Магаса Беслан Цечоев.

Магас (cc) Тимур Агиров

«Коллектив мэрии Магаса решил перечислить на помощь пострадавшим двухдневную зарплату. Россия — это наш общий дом, где беда одного — это беда всех! Мы окажем всяческую помощь, связавшись со своими коллегами!» — написал Цечоев.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM из-за обильных осадков, переувлажнения почвы и резкого подъема уровней воды в реках Приангарья в Иркутской области 26 июня началось сильнейшее наводнение. В почти 90 населенных пунктах затоплено более 10 ты. с жилых домов. В зоне подтопления оказались около 33 тыс. человек. С подтопленных территорий эвакуированы более 2,5 тыс. жителей.