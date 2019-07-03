Нур-Султан, , 13:14 — REGNUM

Рабочие строящегося многофункционального комплекса «Абу-Даби плаза» в Нур-Султане потребовали улучшения условий труда, сообщили 3 июля в пресс-службе акимата (администрации) Нур-Султана.

Рабочие субподрядной организации собрались 3 июля в 10 часов (7 часов по Москве) на территории стройки и потребовали улучшения условий труда и повышения заработной платы.

С работниками встретился главный инспектор труда Нур-Султана Е. Исмагулов и прокурор района «Есиль» Д .Катаев. В результате инициативная группа рабочих прошла в офис компании для обсуждения поднятых вопросов.

После встречи руководителю строительного проекта Джону Кэмпбеллу поручено решить вопрос с организацией питания, создать условия для намаза, а также индексировать заработную зарплату на размер уровня инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня работники нефтегазовой компании на месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана устроили массовую драку и митинг, во время которого потребовали повышения заработной платы.

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