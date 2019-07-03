Киев, , 13:16 — REGNUM

Членами вооружённых украинских формирований стали 17,3 тыс. человек. Об этом, как передает 3 июля информационное агентство УНН, сообщили в пресс-службе Управления персонала штаба командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

«На Украине завершилась призывная кампания «Весна-2019»… Военными комиссариатами Украины было призвано и направлено в войска 17 370 человек, в том числе в Вооруженные силы Украины — 9 тыс. человек, Национальную гвардию Украины — 5 152 человек, Государственную специальную службу транспорта Украины — 600 человек, Государственную пограничную службу Украины — 2 618 человек», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что призыв был выполнен на 100%. Украинские силовики утверждают, что якобы призывники не попадут в зону проведения карательной операции против Донбасса.

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