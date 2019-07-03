Осака, Япония, , 22:06 — REGNUM

Японская полиция использует изображения персонажей игры Street Fighter для привлечения новобранцев. Об этом сообщил игровой портал Eurogamer 2 июля.

С джойстиком в руках (сс) Olichel

Игровая компания Capcom с 2013 года сотрудничает с полицией префектуры Осака в создании различных промоакций. Со 2 июля на вокзалах и в полицейских участках префектуры появятся три тысячи листовок и тысяча плакатов с изображениями Рю и Чун Ли (популярные персонажи игровой франшизы Street Fighter).

Таким образом, полиция планирует привлечь больше новобранцев — в частности, специалистов по киберпреступности. Как отмечает Eurogamer, Capcom решили не использовать в создании плакатов персонажа-полицейского по имени Питер, который впервые появился в игре Street Fighter 5.

Street Fighter — это серия видеоигр в жанре файтинг, первая часть которой вышла в 1987 году на японских аркадных автоматах. За годы существования франшизы, разработчики из Capcom создали более 15 игр и сняли несколько фильмов в сотрудничестве с другими кампаниями. В Street Fighter игроки берут на себя управление одним из множества уникальных бойцов со своими особыми приёмами и стилем борьбы.

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