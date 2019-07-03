Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM

Рождаемость в Ленинградской области падает, а население региона увеличивается только за счет миграции, которая обеспечивается как переезжающими в Ленобласть за более доступным жильем петербуржцами, так и жителями других регионов, приобретающими квартиры и дома вблизи Северной столицы.

В 2018 году в Ленинградской области численность постоянного населения увеличилась на 1,9% (на 34,2 тыс. человек) и к 1 января 2019 года достигла 1 млн 848 тыс. человек.

При этом количество родившихся в Ленинградской области младенцев снизилось за год на 8,3%, но и смертность снизилась на 3%. Естественная убыль населения Ленобласти в 2018 году составила 9548 человек, что на 6% больше, чем в 2017 году.

«Рост численности населения в 2018 году произошел за счет миграционного прироста, который полностью компенсировал естественную убыль населения и превысил ее в 3,6 раза», — отметили в Петростате.

Причем, 88% новых жителей Ленобласти в минувшем году прибыли из других российских регионов (включая Санкт-Петербург), еще 10,6% пришлось на бывших обитателей стран СНГ. Если говорить об «иностранцах», то больше всего новых жителей приехало в Ленобласть из Украины (3406 чел.), Казахстана (2059) и Киргизии (1675).

К 1 мая 2019 года население Ленинградской области выросло еще на полпроцента (на 8,8 тыс.), до 1 млн 856,7 тыс. человек, из них городское население составило 1 млн 191 тыс. человек, сельское — 665,7 тыс. человек. Естественная убыль населения за четыре месяца текущего года составила 3373 человека. Рождаемость за январь-апрель 2019 года незначительно подросла (к аналогичному периоду 2018 года), а смертность сохранила тенденцию к снижению.

Миграция в Ленинградскую область в 2019 году вновь перекрывает естественную убыль населения — пока в 2,6 раза.

Добавим, что в рамках нацпроекта «Демография» в Ленинградской области до 2024 года на финансовую поддержку семей будет направлено 10,7 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд рублей — средства федерального бюджета. Будет оказываться финансовая поддержка семей при рождении детей, кроме того, за счет бюджета региона планируется вести лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий.

Планируется, что к финалу реализации нацпроекта в Ленинградской области смертность лиц старше трудоспособного возраста снизится с 38,1 на 1 тысячу человек в 2017 году до 36,1 на 1 тыс. в 2024 году, рождаемость вырастет на 5%.

ИА REGNUMранее сообщало, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что страна катастрофически теряет население. По её словам, за четыре месяца текущего года естественная убыль населения в России составила около 149 тыс. человек.

Читайте по теме:Россия катастрофически теряет население — Голикова

При этом Голикова пояснила, что рождаемость падает, а смертность снижается, но не такими темпами, как хотелось бы.