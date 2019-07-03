с. Марёво, , 12:52 — REGNUM

В Новгородской области Марёвскую среднюю школу суд заставил купить более 300 учебников по изобразительному искусству, музыке и физической культуре. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, нехватку этих учебников в школе выявила проверка прокуратуры.

«В соответствии с требованиями федерального законодательства об образовании всем обучающимся, которые осваивают основные образовательные программы за счёт средств бюджетов разных уровней в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в пользование на время обучения учебники и учебные пособия. Обеспечить учеников данными материалами обязаны образовательные организации», — пояснили в ведомстве.

Приобретения необходимых учебников для школы прокуратура Марёвского района добилась в суде, который удовлетворил требования прокурора.

В настоящее время школа закупила более 300 недостающих учебников « Прокуратура Новгородской области

Отметим, что Марёвский район Новгородской области — один из самых малонаселённых. В нём всего две школы, третья считается филиалом Марёвской средней школы. На весь район, по данным районного комитета по образованию, в 2018/2019 учебном году насчитывалось 318 школьников. Вторую школу района — Молвотицкую — также обеспечили учебниками по таким предметам как ИЗО, физкультура и музыка — по требованию прокуратуры в 2017 году.

При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, учебников не хватало также в школах областного центра и в ряде других районах Новгородской области. В конце 2018 года правительство России выделало региону дополнительные средства на закупку 130 тыс. учебников.

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