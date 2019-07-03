Оренбург, , 12:31 — REGNUM

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер должен до 1 ноября отчитаться президенту России Владимиру Путину о состоянии школы в селе Трудовое Соль-Илецкого района. Рекомендации правительству Оренбургской области обеспечить проведение капитального ремонта и оснащение необходимым оборудованием сельской школы вошли с перечень поручений по итогам «прямой линии» с Владимиром Путиным, который опубликован на kremlin.ru.

Ответственным за выполнение рекомендаций назначен врио главы региона Денис Паслер. Примечательно, что он стал единственным руководителем региона, который объявлен персонально.

Напомним, 20 июня состоялась «прямая линия» с президентом России. Во время программы главу государства проинформировали о том, что школа в селе Трудовом Оренбуржья уже 50 лет без ремонта. В администрации Соль-Илецкого городского округа заявили, что здание школы в нормальном состоянии и не нуждается в капремонте.

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Врио губернатора в свою очередь заявил, что школе действительно нужен ремонт, зданию 50 лет:

«Да, там выполнялись какие-то работы — десять лет назад укрепили фундамент, ремонтировали отдельные помещения — но это не может снять проблему. Поэтому поручил администрации округа подготовить проектно-сметную документацию на комплексный капитальный ремонт школы. Средства на это есть».

23 июня Паслер посетил школу в селе Трудовом. Он сообщил, что школу отремонтируют к новому учебному году, а также пообещал приехать 1 сентября и лично оценить результаты.