Туркестан, Казахстан, , 12:31 — REGNUM

Возможные версии причин взрывов на военном складе в городе Арыси Туркестанской области Казахстана отрабатывает военная прокуратура республики. Об этом 3 июля заявил заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов, сообщает издание Zakon.kz.

По его словам, по факту происшествия допрошено 100 человек. Отрабатываются возможные версии, в том числе несоблюдение правил пожарной безопасности по различным причинам.

«Это может быть короткое замыкание, возгорание легко воспламеняемых предметов, а также халатность должностных лиц и иные версии», — сказал Ержанов.

Как сообщало ИА REGNUM, после взрывов боеприпасов в Арыси 24 июня 2019 года в городе были проведены саперные работы. Более 1200 саперов обнаружили на улицах города и железнодорожных путях 11 400 боеприпасов и их фрагментов.

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