Севастополь, , 12:17 — REGNUM

В Севастополе прошёл траурный митинг в честь 14 российских моряков-подводников, погибших в Баренцевом море. Об этом 3 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«Это трагедия не только для Северного флота, но и для Севастополя и России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Там служит немало севастопольцев, поэтому горожане всех возрастов сопереживают этой трагедии», — заявил губернатор города Дмитрий Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 российских моряков-подводников погибли из-за пожара на глубоководном аппарате, проводившем батиметрические измерения в Баренцевом море. Пятерых выживших членов экипажа доставили в военный госпиталь в Североморске.

Читайте также: Названы имена погибших в Баренцевом море Героев России