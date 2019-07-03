Севастополь, 3 июля 2019, 12:17 — REGNUM
В Севастополе прошёл траурный митинг в честь 14 российских моряков-подводников, погибших в Баренцевом море. Об этом 3 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 российских моряков-подводников погибли из-за пожара на глубоководном аппарате, проводившем батиметрические измерения в Баренцевом море. Пятерых выживших членов экипажа доставили в военный госпиталь в Североморске.
Читайте также: Названы имена погибших в Баренцевом море Героев России