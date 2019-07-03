Грозный, , 12:17 — REGNUM

В Чечне будет направлено на выявление одаренных детей и на развитие их творческих способностей около 11,6 млрд рублей. Эти денежные средства власти региона должны претворить в реальные проекты к 2024 году, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе главы и правительства республики.

По словам министра образования и науки ЧР Исмаила Байханова, за пять лет в Чечне построят шесть детских технопарков «Кванториум». Еще шесть таких технопарков будут созданы на мобильной основе для охвата детей, проживающих в труднодоступных районах.

Кроме того, в Чечне появится центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный по образцу образовательного центра «Сириус» в Сочи. Охват детей во всех этих образовательных учреждениях составит не менее 5%, отметил министр.

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Напомним, в 2017 году в Чечне открылся первый технопарк «Кванториум». Его создали на базе математической школы №1 в Грозном. Как сообщало ИА REGNUM, талантливые дети получают в центре образование по пяти направлениям: «IT-Квантум», «ГеоКвантум», «ЭнерджиКвантум», «АэроКвантум», «РобоКвантум».