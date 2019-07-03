Кейптаун, , 12:12 — REGNUM

Мэрия Кейптауна подверглась жесткой критике из-за наложения штрафов на бездомных, спавших в общественных местах. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

В мэрии заявили, что в последнее время от местных жителей поступало большое количество жалоб на скопление бездомных в их районах, что побудило власти принять срочные меры.

Критики назвали действия администрации бесчеловечными. Городским властям советуют сосредоточиться на строительстве большего числа приютов для бездомных вместо того, чтобы штрафовать тех, кто по тем или иным причинам остался на улице.

Закон ЮАР разрешает полиции накладывать штраф в размере 100 долларов США на всех, кто разжигает огонь в общественных местах, а те, кто препятствует движению пешеходов по тротуарам, например, путем «строительства места для ночлега», могут быть оштрафованы на сумму до 20 долларов США.