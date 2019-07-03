Ханты-Мансийск, , 11:55 — REGNUM

На территории Югры более 80 нефтедобывающих предприятий эксплуатируют свыше 4 тысяч опасных производственных объектов. Установлены нарушения как в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, так и в хозяйствующих субъектах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Самыми распространёнными являются нарушения требований промышленной безопасности и градостроительного законодательства при эксплуатации трубопроводов.

В 2019 году вынесено 30 постановлений о привлечении предприятий ТЭК к административной ответственности по ч.5 ст.9.5 КоАП РФ («Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод»), пять из которых рассмотрены и удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении в Арбитражном суде ХМАО.

Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесено 197 представлений, объявлено 9 предостережений, в суд направлено три иска. По итогам надзорных мероприятий к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 47 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела.