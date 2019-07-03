Антананариву, , 11:40 — REGNUM

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина за свой счет арендовал самолет для полета фанатов на первый плей-офф этап Кубка африканских наций (Afcon) в Египте, передает ВВС Africa.

Андри Радзуэлина (cc) Mmalembo

Сборная Мадагаскара в третьем туре группового этапа Afcon одержала победу над сборной Нигерии. Это позволило восточноафриканской стране выйти в плей-офф с первого места в группе.

Победа Мадагаскара стала неожиданностью, так как страна впервые участвует в Кубке африканских наций. В связи с успехами сборной в стране прошли массовые гуляния. Со своей стороны, президент Андри Радзуэлина арендовал для фанатов самолет, рассчитанный на 480 мест.

И хотя президент арендовал специальный борт за свой счет, за полет в Египет и обратно, а также за билеты на игру фанатам будет необходимо заплатить по $600.