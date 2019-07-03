Москва, , 12:01 — REGNUM

Центральную дорогу для ЖК «Царицыно» в Москве планируется возвести в июле. Об этом журналистам сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Городской застройщик АО «Мосотделстрой №1» уже подал заявку на итоговую проверку инженерных сетей и одной из центральных дорог. В настоящий момент происходит проверка выполненных работ.

«После устранения замечаний мы планируем сдать в эксплуатацию дорогу и инженерные сети в течение двух-трех недель», — уточнили в компании городского застройщика.

Речь идёт о центральной дороге вдоль корпусов 1, 2, 5.2, 11, 12 и инженерных сетей, которые проходят под этой трассой и вдоль неё. Дорога будет открыта для проезда жителей ЖК «Царицыно» после ввода всех корпусов первой очереди строительства.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял решение о достройке ЖК «Царицыно» с помощью бюджетных средств путём передачи незавершённого объекта в рамках процедуры банкротства АО «Мосотделстрой № 1».

Напомним, строительство ЖК «Царицыно» на ул. 6-я Радиальная, вл. 7 началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ). Застройщик ОАО «МКХ» обязался сдать объект в 2012 году, однако в результате его банкротства стройка была заморожена, и свои квартиры не получили порядка 6 тыс. семей.