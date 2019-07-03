Иркутск, , 11:18 — REGNUM

Более сотни детей из терпящего бедствие от паводка города Тулуна Иркутской области отправлены в оздоровительный лагерь «Восток» в Усольском районе и в лагерь под Ангарском «Галактика». Ещё примерно столько же школьников в ближайшие дни поедут в лагерь в Братском районе. Об этом сообщает сегодня, 3 июля, пресс-служба иркутского губернатора.

Всего, по данным иркутского правительства, более 600 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, будут направлены на отдых и оздоровление. Причём, речь идёт не только об иркутских оздоровительных учреждениях, но и здравницах всероссийского масштаба — детских центрах «Смена», «Орлёнок» и «Океан», подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации.

Как пояснила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, помимо этого предложения по размещению детей на отдых и оздоровление поступили от Алтайского края, Бурятии, Ханты-Мансийского АО, Московской и Тульской областей.

«Предложения превышают потребности», — подчеркнула чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 90 населённых пунктов и более 10 тысяч домов, а некоторые их них просто смыло. Пострадали более 30 тысяч человек, 18 погибших, 17 числятся пропавшими без вести.