Черкесск, , 11:12 — REGNUM

Власти Карачаево-Черкесии намерены предпринять меры для переобучения и трудоустройства 936 жителей предпенсионного возраста. Ежегодно, с 2019-го по 2024-й год этими мерами будут охвачены около 156 человек, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Переобучение предпенсионеров Kchr.ru

Для исполнения этих планов органами службы занятости в республике утвержден график по профессиональному обучению и дополнительному образованию граждан данной категории. Ведется работа с работодателями, информируется население.

Уже заключены 118 договоров на обучение 208 работников и тех, кто ищет работу. Направлен на переобучение 231 предпенсионер. Им дали возможность получить ряд специальностей, в том числе администратора гостиницы, бухгалтера, водителя, воспитателя, инструктора-методиста горно-пешеходного туризма, кассира, лифтера, массажиста, повара, социального работника, тракториста, швеи, электромонтера.

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