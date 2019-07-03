Атырау, Казахстан, , 11:15 — REGNUM

По факту нанесения телесных повреждений работникам на месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана возбуждено уголовное дело. Об этом 3 июля заявил министр иностранных дел республики Ерлан Ермикбаев, сообщает издание Informburo.

По его словам, МВД возбудило несколько уголовных дел по фактам нанесения телесных повреждений и хулиганства.

Министр добавил, что в настоящее время один подозреваемый уже задержан. Еще несколько человек проходят в качестве подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в вахтовом поселке Тенгиз в Атырауской области Казахстана произошла массовая драка с участием иностранных и местных работников. В результате телесные повреждения получили более 40 человек. Работы на участке приостановлены.

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