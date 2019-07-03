Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM

Неизвестный злоумышленник угрожал убийством активисту общественной организации по надзору за соблюдением прав потребителей в ходе рейда по выявлению несанкционированной торговли в Невском районе Санкт-Петербурга. Сейчас предполагаемого преступника, который демонстрировал нож, ищет полиция.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали, что 2 июля местная жительница сообщила о драке у дома 20 по улице Коллонтай между мужчиной, который снимал на видеокамеру факт несанкционированной торговли, и другими гражданами.

Позже в тот же день в полицию Невского района обратился гражданин, 1982 года рождения, сотрудник общественной организации. Он сообщил, что в 18:15 у указанного дома неизвестный злоумышленник угрожал ему убийством.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). По подозрению в совершении указанного преступления разыскивается гражданин, 1986 года рождения», — отметили в Главке МВД.

Как сообщал телеканал «78», неизвестный мужчина угрожал активистам с ножом в руках. Он был заснят на камеры, что должно облегчить поиски.

Как сообщил телеканалу участник событий, 2 июля в районе станции метро «Проспект Большевиков» проходило два рейда против незаконной торговли. В мероприятиях участвовали представители районной администрации и сотрудники правоохранительных органов. Во время первого рейда этот же агрессивный мужчина с бородой препятствовал составлению административного протокола.