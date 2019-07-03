Найроби, , 11:12 — REGNUM

С августа 2018 года сотрудники полиции Кении якобы незаконно застрелили 21 человека, которые являлись преступниками. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на отчет правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), основанный на интервью с членами семей погибших и свидетелями.

«Полиция арестовывает безоружных людей, а затем расстреливает их, и ни полицейская служба, ни ее надзорные органы не делают никаких усилий, чтобы остановить происходящее», — заявил представитель HRW Оциено Намвайя.

В HRW сообщили о том, что за три дня в апреле полиция в районе Матаре города Найроби застрелила семерых человек, которые, предположительно, были замешаны в преступлении.

Представитель полиции Кении Чарльз Овино сообщил, что надзорные органы проведут расследование по обвинениям правозащитников.

«Любой сотрудник, который нарушает закон, должен лично отвечать за последствия», — заявил Овино представителям HRW.