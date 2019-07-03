Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM

Екатеринбургская Общественная палата может стать одним из серьёзных политических игроков города. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Вадим Дубичев на презентации книги «Аналитический конструктор» Андрея Мозолина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дубичев предположил, что новый председатель ОП Екатеринбурга Александр Косинцев усилит общественный орган.

«Мы это связываем с тем, что Общественная палата станет одной из «фишек» в той сложной политической жизни, что происходит в Екатеринбурге», — сказал чиновник.

Сам Косинцев, тоже присутствующий на мероприятии, анонсировал создание при ОП городской дискуссионной трибуны, которая бы анализировала конфликтные ситуации в Екатеринбурге. Стать учредителем трибуны руководитель предложил политологу Андрею Мозолину.

Напомним, 27 июня Александр Косинцев стал новым руководителем Общественной палаты Екатеринбурга. Косинцев и Мозолин знакомы друг другу по работе в исполкоме свердловского отделения «Единой России»: Косинцев руководил комитетом, а Мозолин долгое время занимал пост замглавы исполкома.

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