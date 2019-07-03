Горно-Алтайск, , 10:52 — REGNUM

Республика Алтай 3 июля отмечает 28 лет со дня образования как самостоятельного субъекта России. 3 июля 1991 года была внесена поправка в Конституцию РСФСР о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в республику в составе России. В 2003 году эта дата была объявлена праздничной

Поздравление главы республики Олега Хорохордина Altai-republic.ru

С днем рождения жителей поздравил врио главы республики Олег Хорохордин.

«Почти три десятка лет существует наша республика как самостоятельный субъект в составе Российской Федерации. Здесь, в Республике Алтай, проживают представители более 90 народов. Перед нами стоит задача на ближайшие годы — сохранить мир и согласие на земле Горного Алтая, обеспечить не только достойные условия жизни для каждого жителя республики, но и возможность развития человеческого потенциала», — отметил он.

По словам спикера регионального парламента Владимира Тюлентина, приобретение политической и экономической самостоятельности и равноправия было самым главным посылом при создании республики.

«На длительном историческом пути Горного Алтая в составе России нам удалось сохранить своё самобытное лицо, народные традиции, обычаи, богатую культуру и родной язык», — отметил он.