Кустанай, Казахстан, , 10:48 — REGNUM

Информация о закрытии гимназии имени Сырбая Мауленова в Кустанае, в которой организовано обучение на казахском языке, не соответствует действительности. Об этом 3 июля заявил аким (мэр) Кустаная Кайрат Ахметов, сообщает агентство «Казинформ».

Представители управления образования и аким города прокомментировали сообщение о закрытии единственной школы на казахском языке в Кустанае. Мэр подтвердил, что гимназия имени Сырбая Мауленова — это единственная начальная школа в городе на казахском языке.

По его словам, ранее проходили встречи с родителями учащихся, во время которых обсуждался вопрос о переносе начальной школы-гимназии в другое здание для улучшения материальной базы. Однако родители не согласились с предложением, и вопрос был закрыт, сказал Ахметов. Он также рассказал о планах открытия школ на казахском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру образования и науки республики Асхату Аймагамбетову решить сложную ситуацию вокруг школы казахского языка в Кустанае.

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